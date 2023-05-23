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В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына из-за игнора

Лейла Алиева
Происшествия
В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына из-за игнора
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В Казани задержали женщину, которая накинулась с ножом на воспитательницу своего сына. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

По данным ряда СМИ, причиной нападения стал то, что воспитательница якобы игнорировала ребенка во время занятий.

Как рассказали в ведомстве, родительница ворвалась в учебное заведение и стала угрожать ножом воспитательнице. В ходе возникшей перепалки мать ребенка не выдержала и ударила педагога ножом в руку.

Прибывшие на место полицейские арестовали женщину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», передает РИА Новости.

Другое нападение с ножом произошло на юго-западе Москвы, где семнадцатилетняя девушка ударила ножом 13-летнего мальчика. Ребенок получил удар в спину между лопаток. Пострадавший был госпитализирован с неглубокой раной, его жизни ничего не угрожает.

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