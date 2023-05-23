Большинство россиян предпочитают разговаривать в контакт-центрах банков с человеком, а не с роботом

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Специалисты Банка «Открытие» провели исследование в регионах России по выявлению отношения клиентов банка к контакт-центрам финансовых организаций. Анализ полученных данных показал, что для россиян важнее качество и скорость решения проблемы в контакт-центре, чем скорость дозвона. Только 16 процентам опрошенных безразлично с кем разговаривать в кол-центре банка. Более 80 процентов предпочитают услышать живого человека, а не бота. 39 процентов по-прежнему считают лучшим для себя способом общения с банком визит в офис*.

Только 4 процента опрошенных никогда в жизни не обращались в контакт-центры банков. На Северном Кавказе таких оказалось 7 процентов, на Дальнем Востоке 6 процентов. Часто, не реже одного раза в месяц, в контакт-центры звонят 13 процентов россиян. Тут явные лидеры жители Москвы и Московской области (22 процента), на Урале и в Сибири такой ответ дали по 7 процентов. Еще 20 процентов обращаются в контакт-центры достаточно часто — 5–7 раз в год. Около трети респондентов взаимодействуют с контакт-центрами банков редко, раз в несколько месяцев. Еще 27 процент делают это крайне редко — не чаще, чем раз в год.

Отвечая на вопрос о наиболее предпочтительных для себя способах общения с банками, 55 процентов опрошенных выбрали звонок в кол-центр банка, 49 процентов — чат в мобильном приложении, 21 процент — диалог в мессенджерах, 9 процентов — общение в социальных сетях. При этом для 39 процентов лучшим вариантом является визит в офис.

83 процента опрошенных считают, что по финансовым вопросам и банковским продуктам человек консультирует лучше, чем робот.

81 процентам опрошенных приятнее разговаривать в контакт-центре с человеком, на Урале — 87 процентов, в Южном федеральном округе — 75 процентов. 3 процентам опрошенным больше нравится робот, в том числе 6 процентам жителей Москвы и Московской области. 16 процентов не видят разницы между человеком и роботом, лишь бы их финансовая проблема была решена.

Главными показателями качества работы банковских контакт-центров 58 процентов опрошенных назвали качество решения вопроса, 57 процентов — скорость решения вопроса, 49 процентов — возможность решить вопрос с одним оператором без переключений, 46 процентов — квалификацию и профессионализм оператора. Скорость дозвона важна 39 процентам опрошенных, возможность переключиться на человека, а не на робота, — 38 процентам, вежливость в общении — 37 процентам опрошенных.

*Опрос проводился 4–11 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.