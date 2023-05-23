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Александр Козлов: Реновация улучшит качество дворовой инфраструктуры для всех жителей

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Александр Козлов: Реновация улучшит качество дворовой инфраструктуры для всех жителей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Благоустройство придомовых территорий в рамках программы реновации дало возможность улучшить качество дворовой инфраструктуры для всех горожан. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— В рамках программы строятся соцобъекты, приводятся в порядок придомовые территории. Каждая новая детская, спортивная площадка, которая появляется в районе, где вводится новый дом по программе реновации, становится центром внимания — туда обязательно приходят из соседних дворов, — пояснил он.

В рамках благоустройства были оборудованы 600 новых спортивных и детских площадок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Собянин рассказал о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках реновации. По его словам, специалисты благоустроили 1,6 миллиона квадратных метров дворов. В рамках программы реновации в городе ввели в эксплуатацию 249 новостроек.

Свыше 40 разрешений выдали в Москве на строительство домов по программе реновации. Общая площадь новостроек составит около 1,5 миллиона квадратных метров.

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