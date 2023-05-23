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СК возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения на населенные пункты Белгорода

Лейла Алиева
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения на населенные пункты Белгорода
Фото: СК РФ

Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, завели по факту нападения на населенные пункты Белгородской области. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

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