Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
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СК возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения на населенные пункты Белгорода
Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, завели по факту нападения на населенные пункты Белгородской области. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя смотреть на солнце 26 мая Народный календарь. Почему незамужним женщинам нельзя носить черное 25 мая Народный календарь. Как предсказать погоду и прогнать русалок 24 мая Народный календарь. Как можно разбогатеть на Симонов день, 23 мая Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая
Проще, чем кажется