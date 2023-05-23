Ученые нашли способ помолодеть на 11 лет на особой диете

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Ученые из Университета Вирджинии представили исследование, согласно которому соблюдение определенной диеты может омолодить человека. Речь идет о биологическом возрасте женщин, который может уменьшиться до 11,1 года. Исследование представили в издании Aging («Старение»).

В эксперименте американских ученых приняли участие шесть женщин в возрасте от 46 до 65 лет. С большим количеством испытуемых опыт было бы трудно осуществить. Только у одной из шести женщин не изменился биологический возраст.

Ученые выявили метильные метки, расположенные на ДНК человека в важных для регулирования процесса старения местах. После проведения эксперимента, а именно восьминедельной диеты, гены стали работать как более молодые.

Испытуемые скорректировали рацион. Еженедельно им нужно было употреблять 300 грамм печени, и от пяти до десяти куриных яиц. Каждый день необходимо употреблять салаты с порезанной свежей зеленью и зелеными овощами, ягоды, розмарин, куркуму, чеснок, зеленый чай, мясо или птицу, цитрусовые, яблоки, груши. Кроме того, необходимо выпивать не менее двух литров воды в день, а также следить за перерывом между завтраком и ужином — между ними должны пройти не менее 12 часов.

После восьми недель эксперимента биологический возраст испытуемых уменьшился в среднем на 4,6 года, лучший результат был 11,1 года, передает The Daily Mail.

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