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Андрей Бочкарев: Жителям ста домов предоставлены квартиры в новостройках на западе Москвы

Павел Иванов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Жителям ста домов предоставлены квартиры в новостройках на западе Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, поселение Сосенское, улица Большое Понизовье, 9 Карта всех событий

В рамках программы реновации жителям 100 старых домов на западе столицы предоставили новые современные квартиры по программе реновации. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня на западе Москвы ведется переселение в восьми районах. К настоящему времени жители ста домов старого жилого фонда в Западном административном округе (ЗАО) или уже отпраздновали новоселье, или оформляют необходимую документацию для предстоящего переезда. Для них под заселение передано 28 новостроек, — рассказал он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, после переезда всех жителей старые дома город отключит от коммуникаций и демонтирует.

— Так, в западном административном округе на сегодня 64 дома полностью расселены, из них 37 уже снесены, а на их месте ведется строительство новых стартовых домов, — сообщил Левкин.

Андрей Бочкарев рассказал также, что получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1150 мест на территории Новой Москвы.

Строительство Западный административный округ (ЗАО) Андрей Бочкарев
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