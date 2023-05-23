Юрист Тарасов напомнил о возможности получения средств от властей на бизнес

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Россияне могут получить помощь от государства на сумму до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Для этого им нужно оформить социальный контракт, если уровень их заработка ниже величины прожиточного минимума в регионе. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов.

Гражданину могут помочь в составлении бизнес-плана, смет, а также в поиске рынков сбыта производимой продукции. При этом на развитие личного подсобного хозяйства могут выделить до 200 тысяч рублей, сообщает агентство «Прайм».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о грантовой поддержке производственных пр­едприятий столицы. Как выяснилось, первые 46 столичных компаний в этом году получат гранты на покупку и лизинг оборудования.

В рамках второго дня XVIII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» прошло обсуждение проблем развития промышленности и бизнеса Донбасса и Причерноморья в российском нормативном поле. Для решения проблем интеграции фиксируются все нормативные трудности вхождения в российскую юрисдикцию. Одной из ключевых проблем является доступность банковского финансирования на новых территориях.