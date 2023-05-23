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Продукция «Газпромнефть — СМ» получила высокую оценку на международном форуме металлургической отрасли

Михаил Петров
Общество
Продукция «Газпромнефть — СМ» получила высокую оценку на международном форуме металлургической отрасли
Фото: Мария Слесарева

«Газпромнефть — смазочные материалы» представила высокотехнологичные охлаждающие жидкости широкого спектра применения и уникальную продукцию для прокатного оборудования на одной из крупнейших промышленных выставок «Металлообработка-2023». Инновационные смазочные материалы и гидравлические масла, соответствующие самым высоким требованиям по классу чистоты, разработаны собственным научно-исследовательским центром компании и не имеют аналогов в России. Участие в престижном международном форуме приняли более 1000 делегаций от крупнейших производственных компаний Европы и Азии.

На выставке компания представила современные смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые в процессе шлифовки и фрезеровки металлов. Благодаря особым свойствам инновационные продукты не теряют эксплуатационных качеств в условиях длительной и интенсивной обработки деталей.

— Мы ориентируемся на растущую потребность отечественного рынка в высококачественных смазочных материалах и расширяет ассортимент инновационных масел для ведущих металлургических предприятий страны. На базе собственного научно-исследовательского центра мы разрабатываем еще 10 инновационных рецептур охлаждающих жидкостей. Обновленная линейка специализированных смазочных материалов позволит комплексно обслуживать самые современные индустриальные парки предприятий и способствовать динамичному развитию отечественных отраслей металлургии и металлообработки, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

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