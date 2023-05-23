Госдума предложила запретить проезд польских фур по территории РФ в ответ на снос памятников

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Госдума предложила ввести запрет на проезд польских фур по территории России в ответ на снос российских памятников в стране. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

— Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, — отметил он.

Помимо этого, предлагается лишить возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза, написал Володин в своем Telegram-канале.

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