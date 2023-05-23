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Приметы и советы

Кинолог Голубев рассказал, как одиночество сказывается на собаках

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев рассказал, как одиночество сказывается на собаках
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Одиночество может плохо сказываться на щенках и молодых собаках, у здоровых взрослых собак одиночество не должно сказываться на поведении. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, обученный и здоровый физически и психологически пес может без особого стресса находиться без хозяина какое-то время.

Но щенки и молодые собаки плохо переносят одиночество. У них сильнее развито чувство привязанности, а резкое сокращение общения может вызвать тревогу и стресс у собаки.

Такие собаки в отсутствие хозяина могут начать скулить, лаять, разбрасывать вещи, царапать предметы мебели, передает РИАМО.

Ранее кинолог Марина Иванова рассказала, что собаки очень любят режим и правила. Именно поэтому стоит стараться примерно соблюдать время выгула, передает ФАН.

Петербуржец Даниил Филатов намерен открыть в городе Клуб любителей французских бульдогов. Он отметил, что это одна из самых популярных пород собак не только в Петербурге, но и во всем мире.

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