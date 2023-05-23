Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стартовал проект по развитию сайта Мосприроды на платформе «Город идей»

Павел Иванов
Город
Стартовал проект по развитию сайта Мосприроды на платформе «Город идей»
Фото: сайт мэра Москвы

Участники проекта «Город идей» смогут предложить идеи по развитию сайта в рамках первого этапа, который продлится с 23 по 25 мая. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

В ходе обсуждений горожане расскажут, какими сервисами и разделами сайта Мосприроды они пользуются чаще всего, а также поделятся мнением, насколько удобно пользоваться сайтом и какую информацию стоит публиковать в социальных сетях ведомства. Лучшие идеи пройдут через голосование 28 и 29 мая, сообщает сайт мэра Москвы.

Более 10 тысяч человек приняли участие в проекте «Детский отдых», который проводился с 21 по 27 марта на платформе «Город идей». Отмечается, что все идеи будут реализованы в лагерях до 2025 года.

В 2023 году в экологических центрах и на природных территориях столицы откроются 40 новых экокружков. Посетители занятий смогут научиться создавать мультфильмы, делать поделки из вторсырья, а также определять виды птиц, растений и животных. Помогать им в этом будут специалисты ГПБУ «Мосприрода».

Природа Социальные сети Москва
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте