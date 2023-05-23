«Уничтожать как крыс»: Медведев высказался о ДРГ с Украины

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев во вторник, 23 мая, высказался об украинских диверсионных группах.

— Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу, — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто, как крыс, уничтожать и даже в плен не брать, — заявил политик.

Также Медведев подчеркнул, что заявления Украины о том, что диверсионные вылазки на территории РФ не имеют отношения к Киеву, не соответствуют действительности. Действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима, ведут к затягиванию военного конфликта, передает РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что Кремль не может давать оценки длительности контртеррористической операции в Белгородской области.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».