«Коммерсант»: Минпромторг обсуждает возможность отсрочки поставки чипов «Микрона»

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Минпромторг России ведет с производителями банковских карт переговоры о возможности отсрочки поставки чипов, произведенных на заводе «Микрон», еще на один год. При этом предыдущие поставки уже были просрочены. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

В материале отмечается, что нехватка российских чипов вынудила отечественных производителей карт перейти на китайские аналоги, цена которых за последний год увеличилась в три раза.

По данным источника издания, «Микрон» получает судебные иски в связи с просрочкой поставки чипов. Ее причинами стали перебои с поставками производственных материалов и высокая загруженность предприятия. Производство по одному из исков было прекращено, так как стороны договорились об отсрочке поставки, передает издание.

В апреле в «Микроне» заявили, что в России не возникнет проблем с загранпаспортами нового типа. На заводе отметили, что работают с российскими производителями. Аналоги зарубежных материалов для загранпаспортов нового образца уже найдены.