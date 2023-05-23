Банк «Санкт-Петербург» расширил линейку расчетно-кассовых операций для малого и среднего бизнеса

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Банк «Санкт-Петербург» расширил услуги по проведению расчетно-кассовых операций для компаний малого и среднего бизнеса и представил новый пакет услуг, который ориентирован на активных пользователей мобильного банкинга.

Пакет предусматривает пул из бесплатных платежей в месяц контрагентам, а также лимит бесплатных переводов на счета физических лиц. Также в пакет входит бизнес-карта с бесплатным выпуском и обслуживанием и подключенным кешбэком, а также льготные тарифы по торговому эквайрингу с использованием SoftPos.

Пакет услуг подключается бесплатно. Линейка пакетов расчетно-кассовых операций банка адаптирована под любые потребности клиентов малого и среднего бизнеса — от начинающих свою деятельность до активно развивающихся.

— Уверен, каждая компания или индивидуальный предприниматель сможет найти подходящий и выгодный для себя пакет услуг из нашей линейки. Наш новый пакет ориентирован на владельцев небольших компаний, которым важно иметь доступ к управлению финансами и банковскими сервисами с экрана своего смартфона. Думаю, они по достоинству оценят не только выгоду от обслуживания на новом пакете расчетно-кассовых операций, но и удобство нашего мобильного банка, — отметил директор департамента продуктов корпоративного бизнеса банка Дмитрий Туманский.