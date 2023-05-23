Медведев назвал США и ЕС ответственными за диверсии в Белгородской области

Фото: Администрация президента РФ

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз ответственны за диверсионные вылазки на территории России. Об этом во вторник, 23 мая, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его мнению, киевский режим имеет отношение к этому инциденту, однако ответственными за это являются другие.

— Ответственность за них несет киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном. То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее, — цитирует его РИА Новости.

Также Медведев высказался об украинских диверсионных группах. Он считает, что их нужно «уничтожать как крыс».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может давать оценки длительности контртеррористической операции в Белгородской области.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».