Российские военные уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали Белгородскую область. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили Минобороны России.

— В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены, — говорится в сообщении.

В результате удалось отбросить диверсантов на украинскую территорию и продолжить нанесение огневого поражения до их полного уничтожения. Таким образом ликвидировано свыше 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

22 мая группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С 09:00 ВСУ вели обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

СК возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения на населенные пункты Белгорода. Сотрудники ведомства устанавливают личности нападавших и обстоятельства произошедшего.