Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские военные уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Российские военные уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали Белгородскую область. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили Минобороны России.

— В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены, — говорится в сообщении.

В результате удалось отбросить диверсантов на украинскую территорию и продолжить нанесение огневого поражения до их полного уничтожения. Таким образом ликвидировано свыше 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

22 мая группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С 09:00 ВСУ вели обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

СК возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения на населенные пункты Белгорода. Сотрудники ведомства устанавливают личности нападавших и обстоятельства произошедшего.

Украина Белгородская область Терроризм
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте