Эксперт Мусакин рассказал о загрузке отелей перед ПМЭФ

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Петербургские отели с высоким классом обслуживания оказались забронированы практически под завязку к Петербургскому международному экономическому форуму. Мероприятие пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня. Об этом сообщил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Он уточнил, что свободных номеров почти не осталось в гостиницах, которые сотрудничают с Росконгрессом. В дни проведения форума стоимость номерного фонда выросла на 35–40 процентов.

По словам эксперта, загруженными на период проведения международного форума в Северной столице будут и другие отели. Согласно прогнозу эксперта, гостиничный фонд города займут на 80–85 процентов, передает издание «Невские новости».

Ранее стало известно, что международный экономический форум в Петербурге посетит министр финансов Сирии Кенан Яги, передает газета «Петербургский дневник».

Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент России Владимир Путин пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву побывать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).