Путин наградил заведующего детским отделением травматологического центра Минздрава ДНР Жилицина
Президент России Владимир Путин вручил орден Пирогова заведующему детским отделением республиканского травматологического центра Минздрава ДНР Евгению Жилицину. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.
— За заслуги в области здравоохранения, сельского хозяйства, развития духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю добросовестную работу, — говорится в материале.
Напомним, что глава государства вручает государственные награды в Екатерининском зале Кремля.
Накануне Путин провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, в ходе которой глава государства попросил доложить о работе по гуманизации законодательства. Глава государства заявил о необходимости провести обсуждение проекта закона, который направлен на гуманизацию нормативной базы и мер пресечения по отношению к женщинам и тем, кто совершил преступление впервые.
Российский лидер присвоил гвардейское звание 50-му самоходному артиллерийскому полку. Почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях».