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Путин наградил заведующего детским отделением травматологического центра Минздрава ДНР Жилицина

Араз Салехов
Общество
Путин наградил заведующего детским отделением травматологического центра Минздрава ДНР Жилицина
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин вручил орден Пирогова заведующему детским отделением республиканского травматологического центра Минздрава ДНР Евгению Жилицину. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— За заслуги в области здравоохранения, сельского хозяйства, развития духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю добросовестную работу, — говорится в материале.

Напомним, что глава государства вручает государственные награды в Екатерининском зале Кремля.

Накануне Путин провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, в ходе которой глава государства попросил доложить о работе по гуманизации законодательства. Глава государства заявил о необходимости провести обсуждение проекта закона, который направлен на гуманизацию нормативной базы и мер пресечения по отношению к женщинам и тем, кто совершил преступление впервые.

Российский лидер присвоил гвардейское звание 50-му самоходному артиллерийскому полку. Почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях».

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