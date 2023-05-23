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Депутат Арефьев сообщил о необходимости переобучения российских ИП

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Арефьев сообщил о необходимости переобучения российских ИП
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российских индивидуальных предпринимателей (ИП) необходимо переобучить, чтобы они начали трудиться на предприятиях, важных для государства в условиях санкционных ограничений. С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По мнению депутата, ИП — «безработные граждане, нашедшие себе занятие, которое зачастую не нужно стране».

В то же время в стране не хватает представителей рабочих специальностей: токарей, сварщиков, станочников, фрезеровщиков, слесарей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Парламентарий также призвал частные компании открывать вечерние учебные заведения и фабрично-заводские школы. Арефьев уточнил, что в настоящее время в России ощущается нехватка среднетехнического персонала, а также в стране слишком много представителей гуманитарных специальностей.

Ранее эксперты рассказали, как ИП может открыть расчетный счет в банке.

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