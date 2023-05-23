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Приметы и советы

Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов

Павел Иванов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Общество
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
Кадр из фильма Раскрутка

Члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая вторглась на территорию Белгородской области, записали видео с молодым человеком в камуфляже, похожим на актера Кирилла Канахина. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила мать актера Валентина Павловна.

— Да, вроде похож, — сказала Валентина Павловна.

Женщина отметила, что сын ей не писал и не звонил с марта. Связи с Канахином нет, передает РИА Новости.

В начале марта мать актера ужаснули сообщения об участии сына в брянском теракте. Кирилл Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как «Раскрутка», «Глухарь-3» и «Участковый».

МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина* и участника атаки Кирилла Канахина.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

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