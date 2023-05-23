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Губернатор Гладков опроверг сообщения о новых диверсантах в Борисовском районе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
Губернатор Гладков опроверг сообщения о новых диверсантах в Борисовском районе
Фото: Pixabay

Информация о зашедших в Борисовский районе Белгородской области новых украинских диверсантах не соответствует действительности. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил губернатор региона Владислав Гладков.

— Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет, — заявил он.

По словам губернатора, ряд СМИ и Telegram-каналов попытались представить эту информацию как заход на территорию области новой группы диверсантов из Украины. Однако это не так. Об отсутствии в регионе новых диверсантов сообщают также ФСБ, МВД и Минобороны, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

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