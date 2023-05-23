Ефимов: Товарооборот между Москвой и Китаем в 2022 году увеличился на 16,4 процента

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Товарооборот между Москвой и Китаем в 2022 году увеличился на 16,4 процента по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

— Китай остается одним из основных торговых партнеров России и Москвы в частности. В 2022 году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов, что на 16,4 процента превышает показатель 2021-го, — рассказал Ефимов.

В частности, Китай поставил Москве товары на 34 миллиарда долларов. Речь идет о ноутбуках, смартфонах, корме для животных, овощах, фруктах и морепродуктах.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что московские компании поставили в Китай товары на 41 миллиард долларов. Речь идет как о пищевой продукции, так и о промышленной.

В период с января по апрель 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 41,3 процента и составил 73,15 миллиарда долларов. Согласно предоставленным данным, за данный период Китай вывез в РФ товаров на 33,686 миллиарда долларов, что на 67,2 процента больше, чем в 2022 году. При этом экспорт из России вырос на 24,8 процента и составил 39,462 миллиарда долларов.