Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну

Фото: Администрация президента РФ

Россия с помощью специальной военной операции (СВО) пытается прекратить войну, которая девять лет ведется против жителей Донбасса. Об этом во вторник, 23 мая, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства вручил награды в Екатерининском зале Кремля. Среди лауреатов был детский врач из Донбасса, рассказавший о том, что регион уже девять лет отражает нападения на местных жителей.

— Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства, — сказал Путин.

По словам российского лидера, жители Донбасса остаются «нашими людьми». Именно поэтому Россия будет делать все возможное для их защиты, приводит слова Путина сайт Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 мая заявил, что за год проведения спецоперации удалось достичь ряда целей. В частности, Москве удалось частично обезопасить жителей Донбасса, что позволило осенью этим регионам провести референдумы по присоединению к России. Однако СВО еще не завершилась, ведь одна из важнейших ее целей — демилитаризация Украины.