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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Красильщика

Евгений Силаев
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Красильщика
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего издателя «Медузы»* Ильи Красильщика. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Экс-издателя обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По данным следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик разместил в социальных сетях заведомо ложное сообщение о происшествии в городе Буче. Позднее, 14 апреля того же года, он дал интервью, где снова распространил фейки.

Отмечается, что в момент совершения преступления Красильщик находился за пределами России. Из-за этого он был объявлен в международный розыск, а позднее заочно арестован.

— Следственными органами приняты исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Красильщика в уголовном деле отсутствует. Названые обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого Красильщика, — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Решение о заочном аресте Красильщика Басманный суд Москвы принял 16 марта. Ранее, 7 июля 2022 года, его объявили в розыск. Позже, уже в начале 2023 года, деятельность самой «Медузы» признали нежелательной на территории РФ.

*Издание признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

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