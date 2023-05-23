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«РВ»: ВКС России поражают приграничную зону Харьковской области «умными бомбами»

Евгений Силаев

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
«РВ»: ВКС России поражают приграничную зону Харьковской области «умными бомбами»
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят удары по целям в приграничных районах Харьковской области, в том числе «умными бомбами». Об этом во вторник, 23 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что авиация сбрасывает на цели корректируемые авиабомбы. На этом фоне в регионе объявлена воздушная тревога.

— По имеющимся данным - удары наносятся по местам скопления вражеских сил, — пишет Telegram-канал.

По информации военкоров, именно оттуда 22 мая группа украинских диверсантов проникла на территорию Белгородской области. Подробнее обо всех событиях в Грайворонском округе — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения диверсантов. Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности участников вторжения.

23 мая в Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 диверсантов. Кроме того, в ходе столкновения боевиков удалось выдавить на территорию Украины.

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