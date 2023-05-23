Стало известно, какие города россияне посещали чаще всего весной 2023 года

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие города россияне посещали весной 2023 года.

Так, из российских городов жители нашей страны чаще всего выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Самым популярным зарубежным городом стал Стамбул. Также россияне часто посещали Ереван и Дубай, передает RT.

В начале мая стало известно, что из-за частых случаев правонарушений со стороны туристов губернатор индонезийского острова-провинции Бали выступил с предложением об отказе от массового иностранного туризма сроком на сто лет. Как пояснил губернатор, если не ограничить массовый туризм, то будет увеличиваться количество случаев открытия нелегального бизнеса или такого же нелегального поступления на работу со стороны туристов, передает Царьград.

В конференции «Туризм Москвы: новые горизонты» приняли участие более 300 ведущих экспертов индустрии гостеприимства. Организаторами конференции выступил Комитет по туризму в рамках проекта «Московский туристический хаб». Об этом во вторник, 23 мая, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму столицы Евгений Козлов.