Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно, какие города россияне посещали чаще всего весной 2023 года

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, какие города россияне посещали чаще всего весной 2023 года
Фото: Pixabay

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие города россияне посещали весной 2023 года.

Так, из российских городов жители нашей страны чаще всего выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Самым популярным зарубежным городом стал Стамбул. Также россияне часто посещали Ереван и Дубай, передает RT.

В начале мая стало известно, что из-за частых случаев правонарушений со стороны туристов губернатор индонезийского острова-провинции Бали выступил с предложением об отказе от массового иностранного туризма сроком на сто лет. Как пояснил губернатор, если не ограничить массовый туризм, то будет увеличиваться количество случаев открытия нелегального бизнеса или такого же нелегального поступления на работу со стороны туристов, передает Царьград.

В конференции «Туризм Москвы: новые горизонты» приняли участие более 300 ведущих экспертов индустрии гостеприимства. Организаторами конференции выступил Комитет по туризму в рамках проекта «Московский туристический хаб». Об этом во вторник, 23 мая, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

Отдых Туризм весна
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Уникальное издание стало нам ближе

Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте