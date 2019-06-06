Власти Москвы представили проекты развития города на форуме в Петербурге

Перспективные проекты

Стенд разделен на несколько тематических блоков. Один из них посвящен тем объектам, в которые вкладывают средства частные инвесторы. Это, в частности, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города. В числе проектов — строительство 12 канатных дорог. Одна из них, что в «Лужниках», уже запущена. Согласно еще одному проекту, запланировано строительство канатной дороги через канал имени Москвы-реки. Дорога соединит две станции метро — «Речной вокзал» и «Сходненскую». Время в пути составит 7 минут. А пассажиропоток в сутки — 19 тысяч человек. Сейчас принимаются заявки на участие в конкурсе. Подвести его итоги планируется до конца сентября.

Презентуют на стенде возможности «Портала поставщиков». Вся информация выводится на экраны монитора в электронном формате.

На стенде представлен также макет вагона электропоезда «Иволга» — такие в будущем будут перевозить пассажиров по Московским центральным диаметрам.

Рядом с каждым сиденьем есть USB-зарядка для мобильных устройств, установлены небольшие столики, поезд оснащен системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, информационными и новостными табло.

Соглашения о сотрудничестве

В четверг, 6 июня, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов принял участие в подписании нескольких соглашений с руководителями ряда организаций, которые представляют интересы бизнеса. Подписание состоялось на стенде столичного правительства в рамках Петербургского международного экономического форума.

Первое соглашение о сотрудничестве заключено между правительством Москвы и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Документ направлен на повышение конкуренции, увеличение числа представителей малого бизнеса, которые смогут активнее участвовать в закупках на «Портале поставщиков».

— Соглашение по работе с порталом призвано увеличить присутствие субъектов малого предпринимательства на рынке закупок через повышение информационного доступа к торгам и технические решения, — отметил Ефимов. — Пользователи ресурса получают круглосуточный доступ ко всем объявленным и запланированным процедурам, могут участвовать в запросе предложений, котировочных сессиях, предлагать свои товары, работы и услуги.

Второе соглашение заключено между правительством Москвы и общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». Его цель — расширить возможности для участия представителей малого и среднего бизнеса в городских закупках на «Портале поставщиков».

— Москва заинтересована в увеличении количества пользователей ресурса, потому что кроме экстраполирования успешного опыта по цифровизации малых закупок столица получает большое количество потенциальных поставщиков, а значит, подстегивает конкуренцию на рынке, — добавил Ефимов.

Сегодня с порталом работают тысячи заказчиков из более 30 регионов страны, а также десятки тысяч предпринимателей.

Третье соглашение о сотрудничестве заключено между правительством Москвы и Торгово-промышленной палатой России. Документ также касается вопроса проведения закупок товаров, работ, услуг в электронном формате с использованием «Портала поставщиков».

— Впервые соглашение о сотрудничестве при осуществлении электронных закупок через АИС «Портал поставщиков» подписано с негосударственной общественной организацией, представляющей интересы бизнеса со всей страны, — подчеркнул заммэра.

Он добавил, что порталом пользуются около 150 тысяч коммерческих организаций и самозанятых граждан.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что подписанное сегодня соглашение позволит максимально расширить круг поставщиков, которые представляют малое и среднее предпринимательство.

— Соглашение будет стимулировать межрегиональное взаимодействие, а именно — использование потенциала 180 территориальных торгово-промышленных палат. Оно будет содействовать продвижению продукции региональных конкурентоспособных поставщиков на отраслевые рынки города Москвы, —заявил Катырин.

Еще одно соглашение на форуме заключено между правительством Москвы и Сбербанком. Задача документа — развитие сотрудничества при воплощении в жизнь инвестиционных и промышленных проектов столицы.

— Подписанное соглашение будет способствовать развитию государственно-частного партнерства в столичной экономике, поможет привлечь к участию в приоритетных проектах города Москвы еще большее количество надежных субъектов промышленности и инвестиционных компаний, — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. — Мы оказываем инвесторам существенную поддержку, в том числе с помощью финансовых инструментов. Это налоговые льготы, субсидии, инвестиционные займы.

Цифры

25 миллиардов рублей составил объем закупок на портале по итогам 2018 года. Более 90 процентов из зарегистрированных пользователей «Портала поставщиков» — представители малого бизнеса.

Читайте также: Малый бизнес получил триллион рублей от заказчиков Москвы за пять лет