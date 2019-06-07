Почему мировое замедление темпов экономического роста не затронет Москву

За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли, свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (по данным РБК).

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов пояснил «Вечерней Москве», что это ненасильственная ликвидация, компании закрываются по своей инициативе.

— Важно понимать, что такая своеобразная «оптимизация» в чем-то бывает полезна, — показал другую сторону явления экономист.

Антон Шабанов пояснил, что подобное обновление, во-первых, сигнализирует деловым людям, что в бизнесе есть проблемы и сейчас не самое удачное время входа в собственное дело. Во-вторых, любое экономическое явление нужно оценивать не в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной и долгосрочной.

— У нас дисбаланс закрытых предприятий по отношению к открытым длится довольно долго, но ситуация может поменяться очень быстро, — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Эксперт отметил, что если количество закрывающихся неэффективных компаний сопоставимо с количеством открывающихся, то это признак оздоровления рынка Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Отдельно эксперт отметил, что это не уникальная российская ситуация, а отражение общемировой тенденции.

Экономист, профессор МГУ Наталья Зубарева подтвердила «Вечерней Москве», что замедление темпов экономического роста, инвестиций и доверия бизнеса до рекордно низкого уровня в 2019 году (за последние три года) — болезнь мировой экономики. По данным Всемирного банка (ВБ), этому способствовали торговые войны Дональда Трампа, напряженность в отношениях США и Китая и санкции.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, считает, что исследование компании FinExpertiza некорректно. Ведь цифры из исследования отражают не «смертность» бизнеса, а процесс оптимизации в социальной сфере и муниципальном управлении.

— Соотносить данные Росстата о 600 тысячах юрлиц, снявшихся с учета, исключительно с бизнесом — очень вольное допущение, — говорит бизнес-омбудсмен.

Учет малых и средних компаний, индивидуальных предпринимателей ведет ФНС в Едином реестре субъектов МСП.

— Согласно этому реестру в Москве число субъектов МСП в 2018 году сократилось менее чем на процент (меньше 8 тысяч), — приводит данные столичный бизнес-омбудсмен.

— У российского и московского бизнеса действительно много проблем. И болевые точки, о которых говорится в исследовании, названы верно — высокие налоги, ставки кредита, падение спроса и т.д. Но говорить о проблемах бизнеса надо, опираясь на корректные данные, — подчеркивает Татьяна Минеева.

По словам бизнес-омбудсмена, в столице за прошлый год открылось примерно столько же компаний, сколько и закрылось.

— То есть на место разорившихся компаний в Москве приходят новые, — рассказала Татьяна Минеева журналистам.

Эксперт Антон Шабанов пояснил, что если количество закрывающихся неэффективных компаний сопоставимо с количеством открывающихся, то это признак оздоровления рынка.

Судя по цифрам, в России не все так плохо: как сообщает Блумберг, в США 80 процентов новых предпринимателей закрывают свой бизнес в течение 18 месяцев, до возраста 5 лет доживает 3 процента предприятий.

За последние восемь лет инвестиции в капитал Москвы выросли более чем в два раза Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Очевидно, что российский бизнес концентрируется в Центральном федеральном округе. По данным «Росстата», более четверти российских новых юридических лиц в 2018 году было зарегистрировано именно в Москве.

— Если говорить в целом о крупных городах-миллионниках, то в них деловая ситуация лучше: больше рынок, больше потребителей, больше заработок. Бизнес имеет возможность работать и искать конечного клиента, — отметил Антон Шабанов.

Подтверждает развитие бизнеса в Москве и статистика.

— Россия поднялась со 123-го места в 2010 году на 31-е место в 2018 году в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Но показатели РФ в рейтинге зависят на 70 процентов от Москвы и на 30 процентов от Санкт-Петербурга, — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

(Проект Doing Business посвящен деятельности национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их деятельность на протяжении всего жизненного цикла — прим. «ВМ»).

По словам чиновника, в городе наблюдается динамика роста как инвестиционного климата, так и производственных мощностей.

За последние восемь лет инвестиции в капитал Москвы выросли более чем в два раза.

Не отстает и зарубежный капитал — на долю столицы приходится половина прямых иностранных инвестиций в российскую экономику.

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