Искусственный интеллект и человек: реально ли найти баланс интересов

«Человек + машина: бизнес в эпоху искусственного интеллекта» — такую тему обсуждали на одной площадок эксперты Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.

Внедрять умные технологии и параллельно учитывать интересы, потребности жителей, работников компаний — вот те задачи, решение которых каждый мегаполис сегодня ищет самостоятельно. Ведь главное — это баланс.

— В погоне за технологиями нам важно не потерять человека. Это с одной стороны. А с другой — именно технологии позволяют человеку совершать прорывы, скачки вверх, — рассуждает генеральный директор ООО «УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Генеральный директор ООО «УК «Металлоинвест» Андрей Варичев Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Среди вызовов времени он выделяет устаревшее представление о внедрении технологий: машина займет место человека, будет демонстрировать более высокую производительность, эффективность, сможет находить наиболее качественные решения. То есть речь идет о конкуренции за лидерство. Однако такая позиция неверна. — Нужно менять отношение людей на ментальном уровне, чтобы они не боялись машин, знали, что они помогают, — отмечает Варичев. — Поэтому нужен диалог. Важно не бояться признать собственное незнание, быть готовым учиться. Все-таки технологии дают нам большие возможности, и следует учиться правильно этими возможностями распоряжаться.

Схожей позиции придерживается президент ПАО «Мобильные телесистемы» Алексей Корня, отметив, что за искусственным интеллектом стоят люди. Именно поэтому машины (хоть и высокотехнологичные) всегда будут на втором плане.

По его словам, именно за счет внедрения искусственного интеллекта будут все активнее развиваться электронные сервисы. Более того, это позволит интегрировать работу различных мобильных устройств.

— Нам критически важно заниматься искусственным интеллектом, иначе в завтрашнем мире мы уже не сможем управлять существующими возможностями, — уверен эксперт.

Президент ПАО «Мобильные телесистемы» Алексей Корня Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

При этом бояться, что машина будет умнее человека, нельзя. Ведь искусственный интеллект все равно не способен заменить высококвалифицированные кадры — к примеру, грамотного руководителя.

— Десятки процессов будут роботизированы, автоматизированы. И мы придем к тому, что человек будет выполнять совсем другие задачи. И относиться к этому нужно адекватно, — полагает Корня.

По словам директора по анализу данных, руководителя глобальной практики «Прикладной искусственный интеллект» Афины Каниуры, искусственный интеллект сегодня активно применяется в банковской сфере. Его задача — повысить уровень безопасности. В частности, «умные» машины отслеживают «аномальные» действия клиентов в плане незаконных транзакций и других перемещений средств с банковских счетов.

— Чтобы такую работу выполняли люди, требуется огромный штат сотрудников. Поэтому правильно использовать комплексный подход, когда задействованы и человек, и машина, — говорит Афина Каниура. — Таким образом удается создать более эффективную и централизованную систему управления процессами.

Директор по анализу данных, руководитель глобальной практики «Прикладной искусственный интеллект» Афина Каниура Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Кроме того, есть вещи, задания, сложные вопросы, которые идеально можно выполнять только за счет применения искусственного интеллекта. В пример основатель, председатель, главный исполнительный директор китайской компании Sinovation America Inc Кай-Фу Ли привел готовую технологию, которая способна на 99 процентов распознавать лица. В отличие от обычного человека, такой системе на это понадобится в десятки, а то и сотни раз меньше времени и ресурсов. Более того, по его словам, есть направления работы, на сто процентов предназначенные для искусственного интеллекта.

— Не общаясь с конкретным специалистом, сегодня можно получить кредит. Огромное число вопросов решается при помощи интернет-ботов (программа, которая автоматически выполняет определенные действия для людей — прим. «ВМ»). Это позволяет сокращать расходы до 80 процентов, — рассказал Кай-Фу Ли. — Приведу еще один пример. Большая часть домашней работы, которая задается ученикам школ, в нашей стране оценивается при помощи искусственного интеллекта.

Основатель, председатель, главный исполнительный директор китайской компании Sinovation America Inc Кай-Фу Ли Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Однако, по словам эксперта, есть те сферы, где машины не смогут составить конкуренцию человеку.

— Это касается творческих сфер, области продаж, юриспруденции, — привел пример эксперт. — Здесь искусственный интеллект выступает в качестве помощника, который отвечает за выполнение механической части работы. Там, где требуются такие навыки, как стратегическое планирование, умение убеждать, вызывать доверие, нет равных именно людям.

Более того, внедрение искусственного интеллекта, как отметил Кай-Фу Ли, подразумевает создание новых рабочих мест. Так в свое время происходило в период зарождения Интернета.

— Цифровая трансформация приносит много нового, что естественно вызывает боязнь. Если люди не понимают, зачем внедряются новые технологии, то им кажется, что они и не нужны, — поясняет технический директор АО «Северсталь менеджмент» Агнесс Риттер. — И, следовательно, требуются разъяснения. Не нужно просто говорить «не бойтесь». Эта фраза не дает нужного эффекта. Требуется переобучать людей, помогать им в приобретении цифровой грамотности, готовить к будущему.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Технический директор АО «Северсталь менеджмент» Агнесс Риттер Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Это, в частности, касается появления десятков новых профессий, которые будут востребованы через 10–15 лет.