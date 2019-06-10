Удаленный Макаревич

В День России будет большой праздничный концерт на Красной площади, где примут участие многие известные российские исполнители. В числе выступающих предполагался и Андрей Макаревич с «Машиной времени».

Собирался исполнить две песни: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» и еще одну — новую какую-то. Но новую (да и старую) в этот день Красная площадь не услышит: Макаревича из списка выступающих вычеркнули.

Об этом 9 июня сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин: «Машина времени» должна была выступить в День России на концерте у Кремля, но нам позвонили из компании «Арс» и сказали, что выступления не будет. Нет так нет».

Это стало почему-то новостью. Сразу над Андреем Вадимовичем засиял ореол мученика, которого «преследует режим». «Один человек позвонил другому», — такое туманное объяснение дал сам певец. А почему — отвечает так: «Понятия не имею».

Наивный он какой.

Не имеет понятия, почему его «удалили». А я вот легко могу объяснить.

Но сначала — результат мини-опроса, проведенного среди нескольких моих знакомых. Очень-очень мини-опрос. Отвечали три человека. Но они ответили одно и то же: «А зачем Макаревичу выступать в День России перед россиянами? Пусть едет в Киев и выступает на Майдане».

Макаревич хотел спеть, но ведь есть Киев — пусть поет там Фото: Михаил Садчиков-младший, «Вечерняя Москва»

Грубо? Да. Но, по сути, правильно. Так много лидером «Машины» было сказано и написано откровенного хамства про русский народ и про нашу страну. Так низко он пал в глазах общественности, этот вечный «бунтарь», который при всех формациях был при деле, собирал стадионы, исправно выпускал винилы, кассеты и диски, вел программу «Смак» (кстати, хорошо вел!), писал о путешествиях по всему миру, снимался в кино... Любили Макаревича и его группу.

А потом что-то пошло не так. Своей злобной и агрессивной позицией он начал страшно раздражать. Да так, что уже не то что «новенького» — «старенького» слушать не хочется. Для меня Макаревича уже нет. Был да весь вышел.

Но где-то, вероятно, он востребован. В Прибалтике, в Киеве.

У него есть четкая позиция: люди в России плохие, власть плохая, здесь его окружают «злые рожи». Так почему не стыдно выступать перед «злыми рожами»? Да еще и в День России! Получать, кстати, за выступление очень неплохие деньги.

Правильно его «удалили». Пусть споет в другом месте.

Вот неужели Макаревичу самому было бы комфортно выступать на главной площади столицы перед многотысячной толпой, размахивающей российскими флагами? Если ты оппозиционер, если ты не согласен, то будь последовательным.

Но жажда денег, наверное, все же сильнее «прынцыпов».

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»