На открытии памятной доски Людмиле Зыкиной ее духовник спел сердцем
Памятная доска отличается тщательно проработанным барельефом. Плечи Зыкиной укутаны платком, на котором видно каждую завитушку узора. Авторы доски — скульптор Салават Щербаков и архитектор Игорь Воскресенский. Установка прошла при поддержке правительства Москвы, ООО «Дом Людмилы Зыкиной» и театра «Геликон-опера».
— Когда я возглавил кафедру музыкального театра в ГИТИСе, Людмилу Георгиевну пригласили туда вести курс, — рассказал художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. — Я удивился, потому что воспринимал ее прежде всего как исполнительницу народных песен. А оказалось, она невероятный знаток классической музыки.
Настоящий фурор произвело выступление духовника Зыкиной, архимандрита Гермогена (Еремеева). В молодости он был оперным певцом.
Отец Гермоген вспомнил, как Людмила Георгиевна учила его: «Убирай оперный налет! Начинай петь сердцем!» Он исполнил «Песню о матери» — по его словам, из всех своих песен Зыкина предпочитала ее.