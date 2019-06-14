Пользователи Сети приняли Андрея Григорьева-Апполонова за Трампа
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем микроблоге видео, приуроченное ко Дню России.
В подписи к новому посту музыкант поздравляет всех с торжественной датой и признается в любви к родине. Правда, озадаченные подписчики обратили внимание вовсе не на дружественный посыл.
Фанатов встревожил внешний вид 48-летнего артиста. Многие в комментариях принялись критиковать утратившего былую неотразимость «рыжего из Иванушек».
— Длинные ногти?! — встревожилась пользовательница.
— Прикольно, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой, — написал юзер.
Одна девушка даже приняла его за президента США.
— Я думала, Трамп... — призналась комментатор.
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