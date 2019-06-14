Испанские специалисты нашли доказательства возвращения Колумба из Америки
В испанском историческом архиве дворянства обнаружили письмо, в котором рассказывается о возвращении Христофора Колумба из Америки. Об этом сообщает издание La Razón.
По данным источника, письмо в Барселону на имя короля Испании Арагона Фердинанда II отправил король Португалии Жуан II. В нем сообщается, что Христофор Колумб прибыл в порт Лиссабона после пересечения Атлантического океана и открытия ранее не известной земли.
По словам директора исторического архива Арансасу Лафуэнте Уриены, это первое официальное доказательство того факта, что мореплаватель вернулся из путешествия в 1492 году и открыл Америку.
Специалисты подтвердили подлинность письма и рассказали, что копий рукописи не существует.
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