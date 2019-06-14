Новые центры геномных исследований появятся в России
Отбор организаций для создания в России центров геномных исследований начался 14 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Отбор предполагает реализацию программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Документ определяет финансирование вплоть до 2024 года, минимальный размер грантов составляет 11 185,1 миллиона рублей. Размер субсидий на последующие годы будет определяться по результатам предыдущей программы.
Согласно документу, подать заявку на участие в конкурсе могут российская научная (или образовательная) организация, а также объединение нескольких юрлиц в этих сферах, созданных на основании соглашения о консорциуме.
Подать заявку можно до 15 июля (до 18 часов по московскому времени). Сведения о результатах отбора с именами победителей будут размещены на сайте Минобрнауки.
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