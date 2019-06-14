Бари Алибасов может уехать жить в Казахстан

Официальный представитель Бари Алибасова, Вадим Горжанкин рассказал корреспонденту газеты «Вечерняя Москва» о планах семейства Алибасовых увезти Бари Каримовича из России.

На вопрос о том, правда ли, что Алибасов планирует жить после выздоровления не в России, а в одной из Европейских стран, PR-директор известного продюсера сказал:

- Я подтверждаю эту информацию. Это не потому, что «у нас врачи плохие, а там хорошие». В НИИ Склифосовского все хорошо, никаких нареканий нет. Бари требуется психологический и душевный покой для полного восстановления. Ему надо уйти от перегрузок, «напряга», от бесконечных деловых встреч, от визитов друзей. Ему нужны покой и уединение, - поделился планами Горжанкин.

Он также сообщил, что сложно пока говорить, эмиграция это или нет. Но, однозначно, уедет он не на несколько недель, а на длительный период.

Его близкие решили «оторвать» его от российского бурного шоу-бизнеса:

- Сложно поверить, что он сможет отойти от дел, проживая в России. Его надо увезти. Есть страны, где его ждут и очень хорошо примут. Тот же Казахстан, например. У него там очень хорошие связи, на уровне правительства. Он во многих знаковых событиях страны принимал участие. После несчастного случая, когда он попал в больницу, были даже предложения по дипломатической линии. Поэтому, Казахстан тоже потенциально рассматривается как новое место жительства. Не обязательно Германия или Израиль, - подвел итог Вадим Горжанкин.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию с четвертой (самой серьезной) степенью ожога желудка. Тогда врачи приняли решение ввести артиста в состояние медикаментозного сна, из которого он позже вышел. Сейчас Бари Алибасов все еще в больнице, состояние стабильное.

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