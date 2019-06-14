Британские ученые обнаружили острова старше Стоунхенджа
Ученые Университета Рединга и Саутгемптонского университета в Великобритании выяснили, что некоторые искусственные острова в Шотландии, получившие название кранноги, были построены в эпоху неолита. Об этом сообщили на Phys.org.
Кранноги обнаружили на дне озера на Внешних Гебридских островах. Их возраст составляет 5,3–5,6 тысячи лет. По мнению ученых, находка старше, чем Стоунхендж, который был построен в 3000-х годах до нашей эры.
Кранноги представляют собой небольшие островки или деревянные платформы, использующиеся для жилья и построенные на реках и озерах. Некоторые из них были реконструированы в виде хижин с соломенной крышей.
Ранее ученые считали, что кранноги относятся к железному веку, который продлился с 1200 года до 340 года нашей эры.
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