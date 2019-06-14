Самолет во дворе дома: откуда на юге Москвы взялся настоящий Ан-2

Неожиданный экспонат появился в Орехове-Борисове Северном. На стоянке возле корпуса Московского финансово-юридического университета (МФЮА) по улице Генерала Белова разместился настоящий самолет Ан-2.

Авиареставратор Илья Аксарин рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», как воздушное судно попало на юг столицы:

— Ан-2 с бортовым номером RA-07733 был выпущен в 1975 году в Польше и с этого года был в составе Мурманского авиаотряда, где летал до 2009 года. Самолет абсолютно исправный. Мурманская компания, которой он принадлежал, обанкротилась, и самолет лежал в поле по корпус в воде. Двигатель от органов управления был отключен — видимо, собирались его ремонтировать, но даже баки были полные топлива.

По документам Ан-2, выпущенный в 1975 году, может налетать до ремонта еще 500 часов Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

По словам Аксарина, самолет разобрали, перевезли в Москву и снова собрали — осталось только приборы подключить и масло залить в двигатель.

— Он будет полностью готов к полету, но будет стоять без топлива и масла. Масла будет чуть-чуть, чтоб двигатель не испортился. Фары будут гореть, закрылки — двигаться. По документам он может налетать до ремонта еще 500 часов! — заверил авиареставратор.

Самолет стоит на стоянке близ корпуса МФЮА за забором, и вход к нему ограничен. Аксарин надеется, что авиапарк университета будет разрастаться и, быть может, обзаведется собственным аэродромом — тогда-то этот самолет снова сможет летать.

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