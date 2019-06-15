Палеонтологи нашли новое доказательство появления первых людей в Африке
Находка палеонтологов, сделанная в долине эфиопской реки Аваш на севере Восточно-Африканской рифтовой долины, подтверждает право Африки на статус прародины человека.
Как рассказал палеонтолог Марк Мейер из колледжа Чаффи в Кукамонге (США), обнаруженные там останки австралопитека подтверждает его способность к прямохождению. Именно прямоходящих афарских австралопитеков считают вероятными предками Homo habilis, человека умелого. От него, в свою очередь, произошел Homo Sapiens, человек разумный.
Находка Мейера и его коллег уточняет, в какой именно части Африки, вероятнее всего, появились предки современных людей, сообщает Journal of Human Evolution.
Ранее сообщалось, что исследователи из Филиппинского университета обнаружили останки человека, принадлежащего к неизвестному ранее науке виду.
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