Йога, танцы и еда: куда пойти в Москве на выходных
В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, в столице пройдет ряд мероприятий. О самых интересных из них рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
Любителей современных танцев пригласили в парк «Зарядье». Там стартует проект «Танцуем в парке», в рамках которого состоится мастер-класс британского хореографа Мэтта Петтерса, посвященный современным танцам.
Тем, кто предпочитает пешие прогулки, может быть интересна экскурсия «Басманная слобода», организованная Библиотекой имени Н.А. Некрасова. Во время нее участники увидят одно из наиболее интересных мест старой Москвы, а также познакомятся с его богатой историей.
В парке 50-летия Октября пройдет международный фестиваль йоги. Посетителей мероприятия ждут мастер-классы и ряд лекций, посвященных таким направлениям, как здоровое питание и альтернативная энергетика.
На территории парка «Сокольники» состоится фестиваль уличной еды. Впервые на нем будет организована ярмарка деревенских продуктов, на которой можно будет приобрести сухофрукты, деликатесы из дичи, мед, чай, домашние сыры и другие продукты.
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