Космонавт Павел Виноградов: Женщина в космосе — не проблема

Женщины справляются со своей работой в космосе ничуть не хуже мужчин, считает космонавт Павел Виноградов.

— На самом деле, это может быть очень длинный разговор, в нем гораздо лучше разбираются другие люди. Я инженер-механик, — отметил Виноградов в беседе с «Вечерней Москвой». — Впрочем, за мою карьеру я летал в космос в команде с разными женщинами, и никаких проблем у нас из-за этого никогда не возникало. Что здесь можно комментировать? Тем более если уж женщины пилотируют боевые истребители, то, наверное, они ни в чем не уступают в пилотировании мужчинам. Значит, и в космосе не дадут слабину. Вот и все.

Известная космонавт Светлана Савицкая тоже уверена в том, что женщина на борту космического корабля — не препятствие для миссии. Однако девушкам для признания необходимо прилагать куда больше усилий, нежели мужчинам.

— Гораздо больше все зависит от того, насколько в тебе силен характер, есть способности и целеустремленность, без которой целей достичь невозможно. С другой стороны, социум так сложился, что с женщины гораздо больше спрашивают. Когда ошибки совершают мужики, то они сразу находят понимание и говорят, что бывает всякое. Но вот если женщина допускает даже малейший промах, то это сразу раздувается до огромных масштабов, на нее станут неодобрительно смотреть и говорить: «Ну это же баба, что вы хотите», — отметила Савицкая. — Поэтому дамам ни в коем случае нельзя допускать в своей работе, особенно если она проходит на крайне сложном и ответственном участке, никаких допущений и не давать себе ни одной поблажки. Всегда следует держать в голове, что если здесь и сейчас ошибешься ты, то это перекроет путь уже следующим поколениям женщин-космонавтов. Ведь это будет сигналом, что если ты не смогла, то и другая не вытянет. Всегда уважала легендарную летчицу Валентину Гризодубову. Она открыла для нас дорогу в авиацию. И после тех рекордов, блестящих полетов никто не мог показывать пальцем и говорить, что летчик — не женская работа.

Предложения создать смешанные экипажи для межпланетных миссий неоднократно озвучивались российскими учеными. В апреле нынешнего года коллега Гущина по Институту медико-биологических проблем Олег Орлов заявил, что хотел бы видеть больше женщин в составе космических отрядов. Как считает ученый, дамы зачастую демонстрируют куда большие, нежели мужчины, показатели мотивации и выносливости. Эту позицию поддержал и начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

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