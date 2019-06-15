Художник «Ну, погоди!» назвал прототип Зайца
Прототипом Зайца из мультипликационного сериала «Ну, погоди!» стала актриса Клара Румянова, занимавшаяся озвучкой героя. Об этом рассказал Владимир Тарасов, мультипликатор, работавший над сериалом.
— Маленькая деталь. Вы никогда не спрашивали, почему у зайчика голубенькие глазки? Потому что актриса Клара Румянова, которая озвучивала его, у нее были голубые глаза, — отметил он.
Кроме того, Владимир Тарасов намекнул на то, что Заяц — это женский персонаж, передает радиостанция «Говорит Москва».
Напомним, что ранее «ВМ» писала о том, что «Ну, погоди!» по результатам проведенного ВЦИОМ опроса был назван самым любимым мультфильмом у россиян.
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