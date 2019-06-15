Тришкин кафтан для рожениц

Согласно новой инициативе Сергея Рыбальченко, руководителя рабочей группы по социальной политике при правительстве России, отпуск по содержанию и его финансовую составляющую можно растягивать, как колготки, в ширину и длину — по размеру материнских амбиций.

Если мама настроена на короткую дистанцию, знает, что выйдет через год на работу при любых обстоятельствах, боится терять статус и квалификацию, то она может заказать себе все отпускное пособие почти сразу и потратить его в течение года, получая аж 32 тысячи в месяц. А может из экономии растянуть на годы, получая жалкие 8 тысяч рублей. Интересно, где можно прожить на такие деньги с ребенком? Это самая абсурдная часть инициативы.

Многим идея понравится: распоряжаться бюджетом женщины любят. Однако материнство — это не бизнес-процессы, которые можно расписать по инструкции. Мамы-дебютантки недостаточно опытны, чтобы планировать материнство. Многих оно разочаровывает. В закрытых социальных группах вопросы ухода за детьми обсуждаются на языке улиц. Там разрешают материться тайком, если не хватает сил и терпения. Боюсь, найдутся матери, которые деньги возьмут, а ребенка потом подбросят или (боже сохрани) удавят. Рассрочка в выплатах согласуется с ответственностью и минимальным сроком обязательного участия матери в воспитании.

Дети — это не про деньги, это про ответственность. Инициаторы нового закона убеждают нас, что он даст зеленый свет самым активным мамам, которые хотели бы сохранить высокое качество жизни для своей семьи. Работодатели и после трех лет декрета неохотно берут работниц, которые в любой момент могут уйти на больничный.

Мамы-дебютантки недостаточно опытны, чтобы планировать материнство Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Вне зависимости от социального статуса семьи всем детям нужно одинаковое количество внимания и времени. Именно их должно поддерживать и контролировать государство как прямой интересант в воспитании полноценного гражданина.

К сожалению, эта социальная инициатива направлена на самых сильных, на их энтузиазм и способность вырастить физически и психологически здорового ребенка, одновременно зарабатывая на содержание. Мне кажется, социальная политика должна быть направлена на самых слабых, учитывать, что даже у самых сильных, амбициозных и здоровых мам может родиться проблемный ребенок, потребуются дополнительный ресурсы.

Как бы ни кичились законодатели, ни перекраивали тришкин кафтан, пособие для молодых мам остается недостаточным для современного материнства, особенно в больших городах. Я бы сказала, что оно сопоставимо с арендой квартиры, только в провинции можно на него еще и прокормить ребенка. Это еще ничего, вспоминают мамы нынешних мам, на старое пособие можно было купить только мороженое. И вместо того чтобы сидеть в декрете, приходилось искать ночные подработки.

Инициатива, очевидно, направлена на то, чтобы быстрее вернуть в строй молодых работниц. Особенно в потогонных отраслях производства, например, в ткацкой или в пищевой промышленности, где всегда не хватает рабочих рук.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»