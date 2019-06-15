Погладить северных оленей: в Москве прошел якутский праздник Ысыах

15 июня в «Коломенском» прошел якутский праздник Ысыах. Это исконный праздник народа саха, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, приуроченный ко времени летнего солнцестояния. Корреспондент «Вечерней Москвы» погладила оленей, узнала все о махалке из конского хвоста, а также познакомилась с обрядами и традициями якутского народа.



Несмотря на пасмурную погоду, в «Коломенском» было очень ярко. Гостей якутского праздника с улыбкой и поздравлениями встречали люди в национальных костюмах, обмахивая всех махалкой из конского хвоста (по-якутски — дэйбиир).



— У махалки есть и ритуальное, и хозяйственное применение. Летом она отгоняет комаров, разных мошек, а также используется как веер от жары. А ритуальное значение дэйбиира — изгнать из человека злых духов, — объяснили мне.

После того как все злые духи были изгнаны, я отправилась на экспозицию якутского быта. Она представляла собой снаружи большую белую юрту, украшенную разноцветными флажками, а внутри были разные экспонаты — например, посуда или предметы одежды, на земле лежали шкуры. Больше всего внимание посетителей привлекала шкура медведя, который выглядел довольно грозно.



На выходе всем дарили талисман семейного счастья. Было особенно приятно, что его именно дарили, а не продавали.

До торжественного открытия время еще было, а потому можно было исследовать и другие локации. Больше всего людей собралось рядом с оленьем пастбищем. Животные лениво ели ягель, люди выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться и погладить их мохнатые рога. Собака породы хаски сидела на шкуре и тоже постоянно была в центре внимания, иногда уворачиваясь от очередного поглаживания. Уходить от животных не хотелось.



Рядом в «Городе мастеров» продавали якутские бриллианты, украшения, теплые тапочки и варежки. Тут же были картины и фотографии, посвященные якутской природе. На помосте девушки сражались в армрестлинге, а со сцены неслись бодрые песни про Якутию от национальных коллективов.



— Ну как же вкусно! Попробуйте, не пожалеете. Я вообще про Якутию, к своему стыду, мало что знал, поэтому и решил с семьей поехать на этот необычный праздник, — рассказал москвич Алексей, который пробовал в палатке с надписью «Северная рыба» пирог с лососем.

Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже не устояла перед искушением и купила «самый северный чай» и варенье из голубики. Еще там продавались разная рыба (например, муксун и чир), а также паштет и пельмени с олениной. Последнее я не купила из солидарности с теми оленями, которые в нескольких метрах стояли на пастбище. Для гостей были организованы мастер-классы по приготовлению блюд якутской кухни, а также дегустации.

Церемония открытия была красочной. На поляне кругом стояли зрители, а в центре якуты пели песни, совершали обряды с огнем, танцевали с рогами оленей и с зелеными веточками (чтобы было изобилие) и завязывали ленточки в честь мира. Ведь главное, чтобы не было войны.

— Земля бескрайняя, озера синие, сугробы белые, кругом леса. Моя Якутия, моя Якутия, моя Республика Саха, — неслось со сцены.

На этом празднике все гости точно могли сказать, что теперь такая дальняя Якутия стала им гораздо ближе.

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