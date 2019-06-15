Первая служба после пожара началась в Нотр-Даме
Первая после пожара служба проходит 15 июня в одной из главных парижских достопримечательностей — соборе Парижской Богоматери.
Служба началась в 18:00 по местному времени. Доступ внутрь ограничен из соображений безопасности.
Присутствующие на службе имеют при себе защитную маску. В ходе мероприятия будет освящен алтарь собора, сообщает РИА Новости.
Напомним, что крупнейший пожар в истории собора Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Несущая конструкция была объята пламенем, обрушился шпиль. Ценные реликвии удалось спасти.
Предполагается, что возгорание могло быть связано с реставрационными работами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в реставрации собора предложили международные организации и неравнодушные люди.
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