Эксперты высказались о возможной разработке Центробанком своей криптовалюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках студенческой конференции в «Сколково», сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты. По словам опрошенных «Вечерней Москвой» экспертов, для подобных решений в РФ еще нет законодательной базы, регулирующей эмиссию и использование криптовалют, а выгода от такой инициативы может быть лишь при расчетах в подобной форме между государствами-участниками.

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что если Банк России всерьез рассматривает вопрос самостоятельной эмиссии такой валюты, то это еще раз подчеркивает специфический статус ЦБ, который «практически не подчиняется российским законам».

— Это очень ярко показала история с банком «Югра», когда представители Центробанка не подчинились вызову в Генпрокуратуру, проигнорировав его, и им за это ничего не было. То есть Банк России — это не просто особый орган, а структура, которая в определенной степени находится вне российских законов и даже над ними. И данным заявлением госпожа Набиуллина лишний раз подчеркивает особый статус Банка России, которому можно, по-видимому, игнорировать законы РФ. Потому что по ним криптовалюты не разрешены, но и не регулируются. Это большая серая зона, — сказал Делягин.



По его словам, если ЦБ как мегарегулятор начнет эмиссию собственной цифровой валюты, то, регулируя ее обращение, будет вынужден разработать правила для всех криптовалют в целом.



— Не факт, что получится как у Роскомнадзора с блокировкой «Телеграма», но тем не менее то, что они официально довольно неодобрительно относятся к криптовалютам и тут же собираются их выпускать — лишнее подтверждение того, что у Банка России особые полномочия, — подчеркнул эксперт.



Совершенно непонятно, отметил Михаил Делягин, зачем Центробанку заниматься такой деятельностью.



— Находящаяся под тотальными западными санкциями Венесуэла пыталась ввести свою криптовалюту, чтобы как-то обойти ограничительные меры, и из этого особо ничего не получилось. Можно себе представить, что Банк России таким образом преследует подобные цели. Однако санкции против РФ не настолько болезненные, чтобы из-за них вводить собственную новую цифровую валюту, — пояснил собеседник «ВМ».



Даже при реализации этого проекта, уверен специалист, криптовалюта ЦБ будет неминуемо конкурировать с рублем, эмиссией которого он же и занимается.

— В целом это заявление загадочно. Возможно, госпожа Набиуллина решила последовать общей моде, не вдаваясь в то, как это будет реализовываться на практике. Вполне вероятно, что глава Центробанка так хочет интенсифицировать электронные расчеты, в частности, небанковского толка вроде систем «Киви» или «Яндекс.Деньги, — резюмировал специалист.

С Михаилом Делягиным согласен и доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. По его словам, зачем эта инициатива нужна регулятору — не очень понятно. При этом, как сказал эксперт, ЦБ, реализовав этот проект, действовал бы в разрез с законом. Прежде чем запускать свою валюту, надо внести какие-то изменения в действующее законодательство.

— Это очень сложный вопрос с технической точки зрения. Нужны недюжинные компьютерные мощности и технологические усилия для того, чтобы претворить эту идею в жизнь. Это ведь не так просто. Для этого нужны огромные серверные ресурсы. Нужно будет открыть полный доступ в Сеть, ведь предполагается, что пользоваться этой цифровой валютой будут очень многие. И в этой ситуации надо понимать, что найдутся те, кто захочет на этом спекулировать. Также сложно будет определить, кто проводит операции с таким видом валюты. Это все предполагает целый ворох проблем, ответы на которые ЦБ не дает, потому что это не в его компетенции, — сказал Кричевский.

По его словам, сегодня в мире нет ни одного устойчивого Центрального банка какого-либо государства, который бы выпускал собственную криптовалюту. А тот, который этим занимался в Венесуэле, особых успехов не достиг.



Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн технологиям, президент аналитического агентства «БизнесДром» Арсений Поярков отмечает, что криптовалюта и цифровая валюта — это не всегда то же самое, как можно предположить.



— Что такое криптовалюта? Вообще в законодательстве нет никаких определений, поэтому сравнивать эти термины не совсем корректно. Формально у нас Центральный банк и так оперирует цифровой валютой: он выпускает бумажные (обычные) деньги, но львиная доля денег в экономике носит исключительно цифровой характер. Он эмитирует цифру в компьютер, и дальше деньги расходятся на наши с вами счета. Несмотря на это, они остаются храниться в Центральном банке как записи. Однако в последнее время, когда говорят о валюте, имеют в виду криптовалюту. Насколько я понимаю, Эльвира Сахипзадовна тоже имела в виду криптовалюту с определенным реестром, которая обеспечивает некий контроль нескольких эмитентов над ее использованием. Но она сказала, что это не вопрос ближайшего времени, — сказал Поярков.

Разговоры, по его мнению, об этом пошли, потому что мир так или иначе движется в сторону глобализации финансов. За последние 50 лет мир прошел колоссальный путь от того момента, когда каждая страна была сама себе эмиссионным центром и делала что хотела, к тому, что сейчас появились очень строгие правила на глобальном рынке финансов. Это система, которой подчинен весь мир абсолютно, кроме двух стран — Ирана и Северной Кореи.



— Поскольку система и так постоянно глобализируется, вполне возможно появление какого-то института распределенного хранения денег. Сейчас Центробанк может эмитировать сколько хочет, это на его усмотрение, но в будущем могут создаваться единые правила. Пока трудно представить, как это будет выглядеть, потому что, очевидно, с помощью монетарной политики Банк России может подгонять или тормозить инфляцию: это инструмент работы с денежной массой той или иной страны. Но, например, страны ЕС отказались фактически от собственной валюты, создав евро, сказал собеседник «ВМ».



Практическая польза от выпуска криптовалюты на данный момент непонятна, заявил Поярков, но, по его мнению, мир движется в сторону установления некоторых единых правил игры на финансовых рынках и регулирования этих правил. Технологии распределенных реестров, когда поведение других участников видно всем остальным на техническом уровне, хорошо укладываются в общую логику глобализации финансовых рынков, пояснил эксперт.



По его словам, это очень длинный путь, и на уровне единичного государства он представляется бесполезным. Для того чтобы в этом был какой-то смысл, нужны несколько в этом заинтересованных равносильных сторон. С одной стороны, необходимо наличие нескольких эмиссионных центров, с другой — криптовалюта должна достаточно свободно конвертироваться в какие-то блага — либо деньги, либо товары.



— В этом причина популярности биткоина — он достаточно легко конвертируется. Чтобы криптовалютой пользовались несколько центров, в этом должен быть смысл, а смысл здесь только интеграционный — создание единого поля. А с кем Россия собирается создавать единое поле — пока непонятно. Внутри страны это делать не нужно совершенно. Наличие крипторубля обосновано, если, например, Беларусь и Казахстан планируют делать его вместе с нами. Создание единой криптовалюты могло бы уменьшить издержки мирового банкинга, связанные с потерями при конвертации валют, и увеличить скорость совершения операций. В теории это было бы удобно, — подчеркнул специалист. — Однако в ближайшее время таких перспектив в российских реалиях на уровне Центробанка мы не видим. В условиях, когда Центробанк не стремится делиться эмиссионными функциями, старается контролировать денежную массу внутри страны, свободная эмиссия типа биткоина (когда теоретически каждый может быть майнером) маловероятна в наших правовых и прочих реалиях, — подытожил Арсений Поярков.

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