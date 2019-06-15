Маленькие принцы московских двориков...

Садики под окнами московских домов. Такие милые, домашние. Взращенные заботливыми руками жителей (скорее — жительниц).

Какое чудо — видеть эти рукотворные оазисы покоя и тепла.

У нас в Чертанове таких оазисов — островков дачной жизни — становится все больше. Когда иду от дома к метро — любуюсь каждый раз сезонным многоцветьем. Уже отцвели нарциссы и тюльпаны, сейчас бушуют пионы, ирисы и желтые многолетники-метелки. Как их зовут? Кажется, вербейники. Помню только, что с каждым годом они разрастаются все яростнее и гуще. А хосты! Какое многообразие хост. Ярко-зеленые и темно-изумрудные. С белыми окантовками, желтыми пятнами... Они тоже сильно прибавили по сравнению с прошлым годом.

Когда иду от дома к метро — любуюсь каждый раз сезонным многоцветьем Фото: Екатерина Рощина, «Вечерняя Москва»

Я наблюдаю за ними. И запоминаю. Восхищаюсь садовницами, которые на общественных началах стараются сделать свою планету лучше. Как Маленький Принц...

Среди маленьких принцев тоже, оказывается, своеобразная конкуренция. В третьем подъезде упор на пионы, а в пятом — на хосты и мальвы. Мальвы! Я загадываю на них желание. Сбудется или нет? Пока только бутоны наливаются на новых сортовых мальвах. И неизвестно, какого они будут цвета. Ярко-красные, темно-розовые, белые или желтые? Загадка. Мне почему-то хочется, чтобы темно-розовые. Но до поры до времени это — сакральная тайна. «Вкуса у них нет», — морщит нос моя приятельница Люба.

Любоньке хотелось бы, по всей вероятности, видеть сортовые лилии и плетущиеся розы. Но тут тоже дело такое: под окнами (при нашей суровой жизни) нужно сажать что-то неприхотливое, чтобы не вызвать желания украсть. Помню, как плакала моя знакомая садовница баба Нина. Посадила под окнами самые что ни на есть сортовые лилии. Ждала, когда лилия нальется, раскроет свои бутоны. Налилась, раскрылась. Белая, с оранжевыми тычинками. И была срезана каким-то чертановским незадачливым Ромео. Решил подарить своей Джульетте бесплатную лилию.

Жалко было бабу Нину, жалко лилию. Надеюсь, хоть Джульетта оценила свежую красоту только распустившегося цветка...

Помню только, что с каждым годом они разрастаются все яростнее и гуще Фото: Екатерина Рощина, «Вечерняя Москва»

Может, права Любонька. И не надо в иные инсталляции включать огромных меховых слонов и медведей, мокнущих под теплыми летними ливнями. И, быть может, оградки вокруг флоксов излишне наивны и просты. Но сделайте лучше, если можете!

Но вы же не можете. Или не хотите.

А они хотят — эти милые женщины, часами рыхлящие землю вокруг лилейников и золотых шаров, бархатцев и садовой сныти...

Идешь мимо длиннющей девятиэтажки — глаз радуется. Садик возле каждого подъезда свой, особенный. Шлет привет от подмосковных участков, от дачных домиков, тонущих в астрах и золотых шарах.

Спасибо вам, добрые маленькие принцы московских двориков. Вы будто возвращаете в детство — в бесконечные малиновые вечера, где тюльпаны с нарциссами сменяют ирисы и пионы, а следом — гладиолусы с флоксами.

С вами лето проходит в покое и счастье.

Дай вам Бог...

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