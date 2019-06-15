«Песочные часы» могут оказаться пустыми»: сексолог прокомментировал самую популярную женскую фигуру

Ученые факультета антропологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре исследовали, какой тип женской фигуры наиболее привлекателен для мужчин. Выяснилось, что стройность по типу «песочных часов» больше всего нравится мужскому полу. Мужчины на интуитивном уровне чувствуют физическую и сексуальную зрелость молодых девушек с таким типом фигуры, следует из материала. «Вечерняя Москва» поговорила с сексологом-психотерапевтом, президентом организации «Профессиональное объединение врачей-сексологов», преподавателем Института психотерапии имени Б.Д. Карвасарского Евгением Кульгавчуком о том, кого чаще выбирают мужчины и женщины для создания семьи, зависит ли это от внешности и насколько влияет на нас «зов природы» при выборе партнера.

По словам эксперта, при выборе партнерши учитывается совокупность факторов. Есть биологические факторы, пресловутые «часы» — это экспресс-диагностика репродуктивного потенциала: сможет ли выносить, родить, выкормить. Это происходит на бессознательном уровне и считывается в доли секунды.



— У мужчин все то же самое: узкий таз, широкие плечи — значит, что он быстро бегает, это ассоциируется с силой, защитником. Добыть, защитить — все опять про детенышей, репродукцию, — сказал Кульгавчук.

Но тем не менее, заявил сексолог, есть факторы не только биологические, но и психологические. Они могут играть как положительную, так и отрицательную роль. Влияние оказывают первые впечатления, яркие эмоции — пример типажа мамы.



— Это то, как у мальчика складывались отношения с мамой, какими были ее фигура, поведение, голос, внешний вид. Если мама была, допустим, деспотичной, то такой типаж может быть пугающим, отталкивающим.



Это может и притягивать в дисгармоничном мазохистическом варианте привычного подчинения. Или же, наоборот, с мамой хорошие были отношения, и тогда такой типаж может бессознательно восприниматься как безопасный и комфортный. Вариантов много. Врач сексолог, разбирая у пациентки или пациента сценарии реагирования и запусков, анализирует это все, — пояснил собеседник «ВМ».



Кроме того, есть еще и опыт. Он тоже может быть отрицательный и положительный. В тех случаях, если первые признания в любви, например, были высмеяны, даже сама девочка может забыться, но ее типаж может оставаться в памяти как опасный. И у мужчины может формироваться синдром ожидания сексуальной неудачи по отношению к типажу такой женщины. И это требует разбора и коррекции, подчеркнул специалист.



— Такой типаж подсознательно воспринимается как источник возможных проблем. Личность стирается, а признаки потенциальной опасности могут оставаться. Но опыт может быть переработан и позитивно. Какой-то типаж женщин может отталкивать, но в тех случаях, если индивид на протяжении жизни смог когда-то встречаться с подобным типажом и у него по результату остались позитивные ассоциации, то вкус может поменяться, этот типаж может стать привлекательным. Такие же результаты возможны в результате специальной психотерапии, — заявил преподаватель Института психотерапии имени Б.Д. Карвасарского.



Наши вкусы меняются с ходом жизни, подчеркнул сексолог. Внешность может играть роль на начальном этапе мимолетного взгляда, первых секунд, но потом информация обрабатывается еще и исходя из опыта. Более того, есть несколько стадий оценки. Сначала — визуальная, потом — обработка опыта, потом оцениваются не только «экстерьер», но и «интерьер», то есть интеллект, эмоции.



— У некоторых девушек «песочные часы» могут оказаться пустоватые, без песчинок. Женщина все-таки воспринимается мужчиной не только как биологический инкубатор, но и как потенциальная мать, которая будет воспитывать его детенышей. Отцовский инстинкт менее выражен, чем материнский, но чем выше интеллект у мужчины, тем для него более значимо, можно ли с женщиной разговаривать, а не просто совершать с ней половой акт, — подчеркнул эксперт.



Оценка партнера — важный феномен не только с точки зрения биологии, но и психологии, резюмировал специалист.

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