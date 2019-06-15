Ведущие шеф-повара столицы угостили москвичей традиционными русскими блюдами

15 июня в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» стартовал Второй международный фестиваль «Русская кухня — 2019». Ведущие повара столицы и гости из дальних регионов страны продемонстрировали собственные рецепты традиционной ухи и рыбной солянки. Оценить их кулинарное мастерство отправилась и корреспондент «ВМ».

Треск дров в мангалах, шипение наваристого бульона, запах только что начищенной рыбы — на главной площади Кремля в Измайлове разворачивается настоящее кулинарное торжество. Казалось бы, рецепт рыбной солянки устоялся еще во времена наших прапрадедов. Но мастерам русской кухни удержаться от изысков не удается.

— Для приготовления нашей ухи мы используем сразу семь видов рыбы, среди которых сом, щука и судак, — рассказывает шеф-повар Дмитрий Фурманов, помогая своему коллеге подобрать ингредиенты. — С зерновым хлебом, свежими овощами и зеленью будет самое то к обеденному столу. А обогатят вкус блюда можжевеловые ягоды — наша собственная находка.

Одни добавляют маслины, другие не скупятся на цитрусовые, а третьи и вовсе вместо рыбы берут за основу раков. Пока конкуренты делают ставку на классический подход, Сергей Рахманин и Олег Карабань используют для достижения идеального результата самые последние технические новинки, каждую минуту с точностью до градуса вымеряя температуру воды с помощью специального термометра.

— Наваристый бульон и свежая рыба, только-только выловленная своими руками, — вот в чем секрет идеальной русской ухи, — утверждают еще одни участники фестиваля Егор Соловьев и Александр Ляхов. — Если вложить в блюдо душу, понравится даже самому придирчивому гостю! Да и вообще, в традиционной кухне ведь хранится история нашего народа. Разве кто-то откажется отправиться утром на рыбалку, а потом днем всей семьей отведать настоящей ухи? Можно вспомнить и практически ставшую семейным обрядом лепку пельменей — это ведь тоже родное и русское.

От пристального взгляда жюри, в состав которого входят заслуженные представители кулинарного сообщества, не скроется ни одна деталь. Насколько свежи ингредиенты, чем необычен авторский подход и даже техника безопасности — все войдет в итоговую оценку. Впрочем, сами повара утверждают однозначно: главное — понравиться собравшейся на манящий запах свежих блюд публике.

— Если для москвичей и борщ, и щи, и солянка — вещи более или менее знакомые, то понравиться иностранцам, которых здесь, кстати, ничуть не меньше, будет сложно, — считает повар преподаватель Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» Виктор Машков, подбрасывая в кипящую воду лук и петрушку. — Поскольку за границей самого понятия супа не существует, приезжим всегда интересно его попробовать. Надеемся, наши изыски придутся по вкусу!

Кстати, фестиваль «Русская кухня» в этом году приобретает особый размах и продлится почти целый месяц, выходя за пределы кулинарных традиций нашей родины. Так, с 21 по 23 июня Кремль в Измайлове примет Дели-Базар, благодаря которому москвичи без трат на билеты и дальние путешествия смогут познакомиться с культурой Индии, закупить настоящие пряности и попробовать цыплят тандури под соусом карри. С 6 по 7 июля здесь состоится праздник православной кухни, приуроченный к Дню памяти Петра и Февронии Муромских. А для всех поклонников зарубежной экзотики на территории Нового Вернисажа будет работать ресторанный дворик с американскими бургерами, ямайскими десертами и французской выпечкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тамара Шарова

Президент Московской ассоциации кулинаров, эксперт WowldSkillsRussia, профессор Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского

Столичный Кремль в Измайлове — самое гостеприимное место во всей России. Неудивительно, что именно здесь москвичам и гостям города удалось попробовать настоящую русскую кухню от лучших шеф-поваров. Сложно найти того гурмана, который остался бы равнодушным к настоящему борщу или солянке. А ведь традиционные блюда — еще один способ познать чью-то культуру. Наша страна богата и на мясо, и на рыбу, и на овощи. Неудивительно, что и обеденные столы всегда ломятся от вкусной и полезной пищи. Остается только порадоваться, что Москва прикладывает столько усилий для поддержки мастеров.

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