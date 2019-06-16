Игры медвежат из Амурской области попали на фото
Объектив фотоловушки, расположенной в зеленой зоне Амурской области, запечатлел играющих медвежат. Снимки были опубликованы на странице Управления по охране животного мира Амурской области в Instagram.
— Может быть, мама планировала познавательную экскурсию на подкормочную площадку, а может, звери просто шли мимо. В любом случае время детишки провели неплохо, — указано в сообщении.
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Очень милое семейство гуляло под камерой фотоловушки в Бурейском районе. Может быть, мама планировала познавательную экскурсию на подкормочную площадку, а может, звери просто шли мимо В любом случае время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались "песочницей" и даже умудрились ничего не сломать #амурскаяобласть #приамурье #бурейскийрайон #животные #хищники #медведь #детеныш #лето #природа #живаяприрода
Публикация от Управление животного мира АО (@ohotaamur)
Больше всего животных заинтересовала «песочница», расположенная в районе подкормочной площадки. Специалисты пока не могут точно сказать, специально ли медведица привела к ней свой выводок.
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