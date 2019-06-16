Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники

Из-за короткого срока хранения клубники ее стоит покупать ровно столько, сколько может быть съедено за несколько дней. Кроме того, следует покупать ягоды однородного цвета с насыщенным запахом. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора.

— Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить, — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что перед употреблением клубнику стоит тщательно промыть, так как употребление плохо вымытых ягод может вызвать паразитарные и кишечные инфекции.

Для того, чтобы полностью компенсировать потребность человека в витамине C, достаточно употреблять всего пять ягод клубники в день. При этом количество фолиевой кислоты в ней больше, чем в малине и винограде.

В Роспотребнадзоре напомнили, что клубника не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Читайте также: Ведущие шеф-повара столицы угостили москвичей традиционными русскими блюдами